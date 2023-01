Pourquoi toujours s’équiper de votre dashcam ?

Avez-vous déjà une fois été victime d’un accident où il s’est avéré difficile de situer les responsabilités de qui a tort et qui a raison ? Si oui, vous pensez sûrement qu’il serait bien de rejouer les scènes pour évidemment situer les responsabilités. Une seule solution : la dashcam.

C’est quoi la dashcam et quelle est son utilité

La dashcam est un outil qui permet d’enregistrer des vidéos. Utilisée pour surveiller la route, et filmer les faits et gestes des victimes en cas d’accident, la dashcam devient de plus en plus un accessoire incontournable pour les conducteurs de véhicules. En effet, la dashcam est une caméra qui une fois installée dans votre véhicule permet de filmer tout ce qui se passe sur la route, et bien sûr autour de vous. Avec ses diverses fonctionnalités, elle permet d’enregistrer les images et de les conserver sur une carte MicroSD. Ce précieux outil fonctionne également lorsque vous vous stationnez quelque part pour un achat ou pour une pause. Ainsi donc, vous pouvez voir qui est responsable des dommages qu’aurait subis votre véhicule pendant votre absence. Un autre usage que les gens font de la dashcam est la capture des moments et faits insolites.

Avantages de la dashcam

En cas d’accident, même si nous ne le souhaitons guère, vous pourriez décliner toute responsabilité et vous serez disculpé, si bien évidemment votre dashcam est installée dans votre véhicule. C’est un outil qui donne accès aux preuves irréfutables en cas d’accident ou de dommages causés à votre véhicule. En utilisant votre dashcam, vous arriverez à développer votre vigilance et vous devenez plus responsables, ayant pleinement conscience de ce que vous êtes filmés par votre dashcam. Et donc, il est important d’installer cette caméra dans votre véhicule pour votre propre protection, et celle des autres.